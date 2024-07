A Fazenda: Pupila dos olhos de Carlinhos Maia é apontada como forte concorrente da próxima edição, diz colunista.

A influencer com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Perlla de Cássia, ex-dançarina do Aviões do Forró, está dando o que falar. A briga com a esposa de Xand Avião, Isabele Timóteo, chamou a atenção da equipe de direção de elenco da Record.

A amizade entre as duas chegou ao fim devido a uma fofoca e por diversas crises de ciúmes da atual esposa do comandante, o que acabou resultando no fim do corpo de balé da banda. Em 2016, Xand chegou a revelar o suposto motivo da desistência de "dançarinas bonitonas no palco" Xand fala que o motivo da mudança foi para dar mais espaço para que os dois cantores se soltassem: "Estamos soltinhos, soltinhos. Eu e Sol dançamos mais agora", informou para o site CIDADE VERDE



Será que foi mesmo por falta de espaço no palco?

Perla De Cássia (foto: Foto reprodução)

Enquanto Sol Almeida tentava segurar o balé na banda, a ordem foi radical. Agora, Perlla está negociando sua participação em um reality show da emissora, despertando o interesse dos responsáveis pela atração. Conhecida no nordeste, a ex-dançarina também faz parte do elenco da Casa da Barra / Rancho do Maia. Ela é apontada como a possível substituta de Emily Garcia e conquistou o dono do programa com seu carisma.

Relembrando casos do passado, Thayse Teixeira não teve um bom desenvolvimento em sua participação no reality, diferente de Rico Melquíades, que foi o vencedor da edição de 2022. Agora, surge a dúvida: teremos uma nova protagonista ou mais uma planta no programa?