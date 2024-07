Em programa da Band, vidente faz previsão para o futuro de Iza

Nesta quarta-feira, o vidente Mestre José, apresenta semanalmente o quadro, "Astro e Estrelas" na Band Paraná, no programa Rivarolli na Band, abriu suas cartas de tarô ao vivo, e surpreendeu com a previsão para a cantora Iza, que expôs publicamente o fim de seu relacionamento com o jogado de futebol Yuri Lima, após alegar ter sido traída pelo companheiro.

Iza que está no sexto mês de gestação, fruto desse relacionamento, virou um dos principais assuntos durante toda a semana passada, mas agora a revelação do espiritualista surpreendeu a todos.

Foto reprodução (foto: Rivarolli e Mestre José)

Mestre José, deixou os telespectadores chocados ao revelar que a cantora perdoará a traição e voltará a se relacionar com o jogador de futebol em breve.

Segundo o vidente, suas cartas mostram uma insegurança da cantora para continuar a vida sozinha e o nascimento da criança irá reaproximar os dois, de forma que voltarão a viver juntos.