Paz selada! Suzana Vieira faz as pazes e elogia Sônia Abrão

A noite da última quinta-feira foi movimentada em uma livraria do Leblon, onde o autor é dramaturgo Agnaldo Silva fez o lançamento de seu novo livro ‘Meu Passado Me Perdoa’.

Quem esteve por lá pode testemunhar o momento em que Susana Vieira, que estava ao lado do autor, concedeu uma entrevista para a repórter Julie Alves, do programa A Tarde É Sua, de Sônia Abrão, na Rede TV, e mandou um recado fofo para a apresentadora, baixando a guarda.

Para quem não se lembra, Susana e Sônia acabaram virando meme, durante uma entrevista com a mesma repórter, onde a atriz mandava um recado para lá de sarcástico para a apresentadora da Rede TV! Onde a chamava de “Soninha, minha amiguinha, que não gosta de mim", saindo em seguida e deixando a repórter Julie Alves no vácuo.

Agora, Julie conseguiu fazer Susana Vieira e Sônia Abrão se acertarem, arrancando uma longa entrevista da veterana da Globo.

Susana Vieira chegou a mandar um exemplar de seu livro com dedicatória para Sônia Abrão, e provou que é telespectadora do A Tarde É Sua, ressaltando que agora as duas estão bem, e que tem gostado dos comentários da jornalista a seu respeito. Mas não parou por aí, a famosa fez questão de ressaltar que entre os assistentes de bancada da apresentadora, existe alguém que não gosta dela, e sempre que a apresentadora a elogia, o assistente faz questão de dar seus pitacos contra.

A entrevista com a Famosa e Julie Alves deve ir ao ar na tarde desta sexta-feira, no A Tarde É Sua, da Rede TV!