Fora da Globo, Agnaldo Silva não consegue reunir muitos famosos no lançamento de seu livro

Apesar da sessão de autógrafos lotada, foram poucos os amigos famosos que foram prestigiar o autor com o lançamento de sua mais nova obra literária.

Agnaldo Silva, autor das novelas de maiores sucessos da televisão brasileira, como Senhora do Destino, Tieta, Vale Tudo, Fera Ferida e Roque Santeiro, entre tantas outras, lançou seu mais recente trabalho ontem, quarta-feira, (18), o livro Meu Passado Me Perdoa, na livraria da Travessa no Shopping Leblon.

Mas o que chamou a atenção desse colunista que esteve presente foi o baixo número de amigos famosos que foram prestigiar o autor.

Na plateia, grandes nomes como Beth Faria, Suana Vieira e Glória Perez, além disso, passaram por lá Bárbara Borges e Viviane Araújo. Apenas esses cinco nomes famosos foram prestar sua homenagem a um dos maiores autores de novelas desse país, que atualmente não faz mais parte do quadro de funcionários da TV da Globo.

Alguns repórteres que estavam no local também notaram o desinteresse da classe artística em prestigiar Agnaldo Silva, que em outros tempos reunia um batalhão de atores e atrizes em seus lançamentos e reuniões, ficando evidente o velho ditado que diz que a gente vale o que a gente tem, né?