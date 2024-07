Mandou áudio! Affair de Fernando Zor detona com o cantor: "Cria vergonha na cara"

Um áudio bombástico envolvendo um dos affairs do cantor sertanejo vazou nas redes sociais nesta sexta-feira.

Nayara Munhoz, que vive um affair entre idas e vindas com sertanejo sem nunca ter sido assumida por ele, colocou o artista na parede e, em um áudio vazado de uma conversa do WhatsApp, expôs a relação conturbada com o artista.

Desde que separou de Maiara, Fernando Zor não assumiu ninguém publicamente, e apesar de ter surgido com Viviane kotleviski no dia dos namorados em um jantar romântico, o romance esfriou logo depois que o sertanejo fez uma festinha particular com garotos e uma garota de programa trans, ao lado da namorada em sua casa em São Paulo.

Nayara Munhoz, que era amiga de Viviane, foi deixada de escanteio quando o sertanejo se apaixonou pela amiga da então affair, e ressurgiu ao lado de Zor logo após o episódio da festa.

Agora, a affair, que foi colocada de escanteio, parece que não está mais suportando o comportamento do famoso e falou umas verdades para o artista.

“Olha que falta de respeito Fernando, que falta de empatia sua parte. Você usar mensagens que eu te mando para mostrar para a menina e dizer que só eu vou atrás de você? Realmente, Fernando! Eu vou atrás de você, mas é porque eu faço o que tem que ser feito. Eu sou Nayara 100% transparente, 100% eu gosto ou eu não gosto e eu vou atrás fazer tudo o que eu podia fazer, depois, se não deu certo, a culpa não é minha. Agora, você fazer isso, Fernando, você faz isso, cria vergonha na sua cara!, cria maturidade, por isso que você não é feliz. Você usa as pessoas com sua persuasão, com seu jeitinho, por isso sua vida não vai para frente, porque você vive fazendo merda”, esbravejou a modelo.