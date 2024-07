Morre Rosa Magalhães, maior campeã do Carnaval no Rio

Rosa Magalhães, carnavalesca, morreu aos 77 anos, nesta quinta-feira (25), no Rio.

Maior campeã da Marquês de Sapucaí, a "Professora" como era carinhosamente chamada no mundo do samba, sofreu um infarto, segundo as primeiras informações. Ainda não foram divulgados o horário e o local do sepultamento.

Dona de oito títulos no Carnaval carioca, atuou nas escolas de samba Beija-Flor, Império Serrano, Tradição, Estácio de Sá, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Vila Isabel, Mangueira, São Clemente, Portela e Paraíso do Tuiuti. Teve passagem, também, pelos desfiles de São Paulo.

Ela trabalhou até o Carnaval de 2023, quando atuou pela Paraíso do Tuiuti como carnavalesca.

Além de carnavalesca, ela foi professora, cenógrafa e figurinista. Foi responsável pela cenografia de espetáculos como a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio, em 2016. Entre seus prêmios também está um Emmy de melhor figurino, de 2007, pelo trabalho nos Jogos Pan-Americanos do Rio.