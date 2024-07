Andréia Horta evita entrevista com a imprensa em entrada de show

Andréia Horta foi uma das celebridades que saiu de casa nesta sexta-feira para prestigiar o espetáculo de Xande de Pilares em homenagem a Caetano Veloso, que aconteceu no Qualistage na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o artista se apresenta também neste sábado.

Porém, parece que a atriz não estava muito contente com a situação e evitou falar com uma repórter que estava cobrindo a chegada dos famosos ao local.

Acompanhada do marido, e de seu primeiro filho, (ainda na barriga) Andréia que passou um tempinho do lado de fora conversando com amigos, fugiu da repórter Julie Alves, do A Tarde É Sua, dizendo que estava muito apertada para ir ao banheiro, e por isso não poderia parar um minutinho para dar entrevistas.

Então, tá né? Vale o registro!