Pastor Leonardo Sale e IPTM lotam casa de espetáculos com Vigília na Barra da Tijuca.

Nesta sexta-feira, o pastor evangélico Leonardo Sale, figura conhecida das redes sociais por suas revelações bombásticas na vida de fiéis, levou mais uma edição de vigília evangélica a casa de espetáculos que recebe artistas de todos os portes ao Espaço Hall na Barra da Tijuca, com a sua igreja IPTM.

O religioso é o primeiro a fazer um evento desse porte e modelo no local, a casa nunca abriu espaço para outro evento da mesma etimologia.

Com um público aproximadamente de dez mil pessoas, o evento recebeu nomes importantes do segmento gospel e também a revelação mirim Maria Pia, uma cantora e pregadora evangélica de apenas 8 anos que arrepia o público quando pega no microfone.

Leonardo Sale começa sua apresentação pregando a palavra de Deus e em seguida desce em direção ao público, que já conhecedor da fama das revelações bombásticas do pastor, está sedento para ouvir um recado de Deus, através do servo.

Em conversa com Leonardo Sale, minutos antes dele subir ao pupilo, o pastor conta que nem sempre as revelações são aquilo que a pessoa quer ouvir ou foi buscar.

Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo onde Leonardo Sale conversa com uma pessoa que estaria incorporada de um demônio, segundo o próprio pastor em que a entidade revela que destruiria a família da jovem e quatro dias depois, a mãe aparece nos noticiários como suspeita de ter matado o próprio filho.

Leonardo Sale conta que, em três anos, seu ministério cresceu substancialmente e que a IPTM já possui 18 templos religiosos espalhados pelo Brasil e até fora do país.

Na entrevista, Sale conta também como é sua rotina para dar conta do rebanho que não para de crescer e ainda da família que já conta com esposa, a também pastora Cássia e dois filhos.