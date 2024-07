Eternas ‘Patroas’, Maiara e Maraisa negam participação em tributo à Marília Mendonça

Por essa ninguém esperava! Depois do estrondoso sucesso como as Patroas, ao lado de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa decidiram que não fariam parte do show, de tributo à Marília Mendonça, patrocinado pelo Spotify.

Com parte da renda revertida para o instituto Marília Mendonça, criado pela própria família da saudosa cantora, o evento que deve acontecer em setembro, pretendia reunir grandes nomes da música sertaneja, entre eles as duplas de sucesso e de maior amizade da eterna rainha da sofrença Marília Mendonça, mas algumas negativas de duplas que fizeram história ao lado da artista como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano e Hugo e Guilherme, o alegaram de surpresa fãs e a família de Marília.

As justificativas são as mais variadas, sobre tudo o desconforto emocional seria um impeditivo para a negativa de Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano, já a dupla Hugo e Guilherme demonstrou desencontro de agendas com a organização do evento.

