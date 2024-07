Após negativa de Maiara e Maraisa, mãe e irmão de Marília Mendonça, rompem com a dupla

A negativa de alguns artistas do mundo sertanejo que não aceitaram participar da do evento ‘Tributo a Marília Mendonça’ patrocinado pelo Spotify, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, na noite desta terça-feira, mais especificamente, depois que dona Ruth, mãe de Marília Mendonça e João Gustavo, irmão da artista já falecida, deixaram de seguir as cantoras Maiara e Maraisa, umas das pessoas que foram mais próximas de Marília Mendonça.

O rompimento da família da eterna rainha da família da sertaneja com as irmãs gêmeas veio logo depois que as duas decidiram não participar do show em homenagem à antiga colega de palco, quando formavam o trio ‘As Patroas’.

Assim que deixou de seguir, João fez questão de gravar um vídeo e deixou claro que a mágoa com Maiara e Maraisa é grande, assim como com os demais famosos, com Henrique e Juliano, que também não aceitaram participar.



Já Dona Ruth, que também parou de seguir as gêmeas, tentou amenizar logo em seguida a situação dizendo que entende, mas que se algum artista se voltar, ainda dá tempo de participar da homenagem à sua filha.