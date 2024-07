Bomba! Ex-affair de Neymar expõe episódio de agressão

Durante uma entrevista ao podcast de Felipeh Campos, na última segunda-feira, Tainá Maia, que ficou conhecida nas redes sociais ao participar do reality show, Túnel do amor e também por ter vivido um affair com Neymar, durante a separação do ídolo com Bruna Biancardi, fez uma revelação chocante ao apresentador.

Tainá revelou que aos 19 anos passou por uma situação de vulnerabilidade ao ser agredida pelo DJ Gabriel do Borel, a quem classificou como “um merda”.

A influenciadora contou que foi convidada a participar de uma festa na casa do amigo de Anitta, mas quando chegou lá, percebeu que havia entrado em uma furada, e tentou sair quando viu que a ‘festinha’ que o DJ pretendia fazer era somente entre eles dois.

DJ Gabriel Do Borel (foto: Foto reprodução internet)

Tainá contou que, ao tentar sair do apartamento de Gabriel do Borel, foi impedida pelo famoso que passou a tratá-la com arrogância e chegou dar literalmente com a porta em sua cara.

No programa Chupim, da Metropolitana FM, desta terça-feira, a influenciadora ainda complementou a informação, dizendo que o DJ a deixou em uma situação complicada, sem dinheiro para voltar para casa e também sem a bateria. Com o celular descarregado, Tainá teve que pedir socorro a amigos que moravam próximo à residência do famoso.