Maiara é flagrada em momento de intimidade com ex-namorado

Maiara, irmã e dupla de Maraisa foi flagrada em situação inusitada na noite desta quarta-feira, enquanto assistia a uma apresentação de circo.



O momento de intimidade com o ex-namorado Matheus Gabriel, com quem mantém um relacionamento de idas e vindas desde que terminou com Fernando Zor, foi flagrado em Goiânia, onde a cantora tem passado o período de férias.

Maiara (foto: foto reprodução internet)

Horas antes de ser flagrada com Matheus Gabriel, Maiara fez questão de postar nas redes sociais um grande buquê de flores que teria recebido, mas não mencionou quem seria o autor do mimo.

Maiara continua afirmando que está solteira, mas pelo menos por enquanto não vai poder negar as imagens que mostram ela curtindo a noite ao lado do ex, ou atual namorado.

Veja o flagra:

Maiara (foto: foto reprodução internet)