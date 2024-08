Rebeca Andrade leva medalha de prata na final individual em Paris

Rebeca Andrade fez história nesta quinta-feira (1) ao conquistar a medalha de prata na final individual geral de Paris 2024, após uma competição acirrada com Simone Biles, que levou o ouro. As duas ainda devem se enfrentar no sábado (3), a partir das 11h20, na final do salto, e na próxima segunda-feira (5), a partir das 7h38, nas finais de trave e solo.

Na última terça-feira (30), a ginasta levou o bronze ao lado da seleção brasileira na final por equipes. Essa é a terceira Olimpíada de Rebeca Andrade. Ela fez sua estreia na Rio 2016 e, em Tóquio 2020, levou ouro no salto e prata no individual geral.

Quanto Rebeca Andrade pode ganhar em Paris 2024?Na vitória pelo bronze por equipes, Rebeca Andrade recebeu do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) um prêmio de R$ 56 mil, de um total de R$ 280 mil para a seleção brasileira de ginástica artística. Com a prata no individual geral, ela garante mais R$ 210 mil do comitê.

Informações revista Forbes.