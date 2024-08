Entenda porque Maiara apareceu com ex-namorado em momento de intimidade

Na noite desta quarta-feira, a cantora Maiara, dupla de Maraisa apareceu ao lado do ex-namorado Gabriel, assistindo a uma sessão circense, em Goiânia. As imagens logo foram alvos de comentários e especulações de que vós dois poderiam ter relatado o relacionamento.

Pois bem! A coluna descobriu que a aparição relâmpago da cantora que tem evitado assumir qualquer relacionamento foi, na verdade, uma estratégia para abafar os burburinhos negativos que a famosa vem sofrendo nas redes sociais, após ter se negado a participar do show tributo a Marília Mendonça, com renda revertida para o instituto que levará o nome da cantora falecida em 2021, em um acidente aéreo.

Com a negativa da dupla, Maiara e Maraisa passaram a receber uma enxurrada de comentários negativos nas redes sociais e mesmo com a justificar dada pela dupla, de que ainda não se sentem confortáveis para voltar ao palco onde gravaram o último trabalho ao lado de Marília Mendonça, os fãs da rainha da sofrência não perdoaram as irmãs gêmeas e Maiara chegou a perder mais de 100 mil seguidores após a negativa.

A estratégia da sertaneja em aparecer ao lado do ex-namorado não passou de um cala boca.