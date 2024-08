Hospitalizado, Lulu Santos tem agenda cancelada

Lulu Santos, de 71 anos, foi internado no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (2) após apresentar um quadro viral compatível com os sintomas da dengue. Devido à condição de saúde, o cantor precisou cancelar o show que aconteceria neste sábado (3) no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

A informação foi confirmada pela assessoria do artista em nota divulgada nas redes sociais. Apesar da infecção, Lulu Santos está lúcido e apresenta um bom estado, no geral.

Por conta disso, Lulu cancelou o show que faria no próximo sábado (03/08), no Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. O cantor será substituído por Pitty.