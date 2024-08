Acusado, Davi Brito pode responder por crime gravíssimo

Nesta sexta-feira, 2, a Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva para Tamires Assis contra o campeão do BBB24 (Globo), Davi Brito. O pedido foi feito pela Delegacia da Mulher após a influenciadora trazer provas, com fotos, que Davi a ameaçou com uma arma.

A dançarina, de 34 anos, solicitou uma medida protetiva alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças por parte de Davi. Segundo a Polícia Civil, o Poder Judiciário acolheu o pedido de Tamires e concedeu as medidas de proteção solicitadas.

Nas redes sociais, o ex-BBB, de 21 anos, negou as acusações de que teria ameaçado Tamires com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo, além de proferir xingamentos.

“Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação”, afirmou Davi em uma nota publicada no Instagram.

Em seu perfil, Davi continuou dizendo que a acusação é “infundada” e que a assessoria jurídica está “tomando todas as medidas legais cabíveis” / Reprodução/Redes sociais

Davi Brito, e Tamires Assis deixaram de se seguir nas redes sociais após o campeão do BBB 24 cancelar de última hora os planos de uma viagem com a musa do Boi Garantido.