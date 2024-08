Só pra Contrariar lota casa de shows na no RJ e esgota ingressos

Alexandre Pires e o grupo Só Pra Contrariar animaram a noite da casa de espetáculos Espaço Hall, na Barra da Tijuca.

A banda subiu ao palco às 00h com a casa lotada e todos os ingressos esgotados. Em mais de duas horas e meia, a banda de maior sucesso dos anos 90 cantou todos os sucessos acompanhados pelo público que reviveu a década de ouro da banda nos anos 1990 e 2000.

No palco, Alexandre Pires se apresenta junto do grupo Só Pra Contariar que conta com a presença dos dois irmãos e da filha mais velha, que o cantor reconheceu quando tinha cinco anos por meio de um exame de DNA.

Como já é de praxe, inclusive o vocalista faz questão de anunciar, a banda subiu ao palco sem um minuto de atraso, mas parecia não ter hora para terminar, e mesmo com 2h30min de show, o público presente ainda pedia bis e foi embora com a sensação de quero mais.