Silvio Santos volta à ativa e entra na era digital.

Internado já há uma semana, uma previsão do vidente Chik Jeitoso, realizada através de seu programa de rádio, na Street FM, ao lado de Mônica Leão, em SP, vem chamando a atenção nas redes sociais. Para o Bruxo, Silvio Santos ainda vai virar um fenômeno da internet, assim como vem acontecendo com alguns famosos da televisão, como Ary Fontoura e Renato Aragão.

A boa notícia é que, na contramão de outros espiritualistas, para Chik Jeitoso, o dono do baú vai deixar a internação rapidamente e, como passatempo, descobrirá as redes sociais.

Recentemente, o vidente afirmou que o presidente de Israel terá fim trágico.

Chik Jeitoso disse que Isaac Herzog morrerá em confronto com 77 tiros.

O bruxo, acostumado a fazer diversas previsões para famosos e até para a política, chocou o país com essa previsão, também feita em seu programa de rádio e que acabou virando manchete do UOL.

Chik Jeitoso (foto: Foto reprodução internet)

O Temido Chik Jeitoso tem 54 anos, dos quais 45 foram dedicados à vida espiritual. O sucesso nos trabalhos de magia garantiu ao místico grande ascensão em outras rádios do país, onde, só em Curitiba, comandou por seis anos seu programa na Rádio Cidade, que chegava a atingir mais de 300 mil tentativas de ligação enquanto estava no ar.

O bruxo, reconhecido em todo o estado do Paraná, agora chega a SP, com status de celebridade. Sua estreia bem sucedida na street FM já garantiu ao Guru um convite para um quadro na televisão e, segundo o espiritualista, ele negocia para entrar em um dos programas do SBT.

Chik Jeitos estreou na Street FM com previsões chocantes para o mundo das celebridades e política, além de afirmar que os EUA, terá a sua primeira mulher no comando, e prevê o fim trágico para o presidente de Israel, que será assassinado com 77 tiros. Ele ainda falou sobre as trajetórias de Eliana de sucesso na Globo e surpreendeu ao revelar que Silvio Santos será uma grande figura na internet, ao descobrir o poder das redes sociais.

O bruxo que garante a volta de Faustão à TV afirmou que o apresentador terá um grande sucesso ao apresentar seu próprio podcast e ainda deu a solução para acabar com Cracolândia de SP.

Segundo ele, uma força tarefa, oferecendo duas mil moradias em forma de contêiner, com o serviço de assistência social, seria o suficiente para tirar as pessoas que vivem em vulnerabilidade e atrapalham várias regiões de comércios da capital paulista das ruas.

Com tudo isso em mãos, Chik Jeitoso tem atravessado horizontes e já conquistou clientes até em Dubai, onde um milionário tem apresentado o suporte financeiro como patrocinador de suas novas empreitadas.

Monica Leao (foto: Foto reprodução internet)