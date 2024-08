Somente visitas? Iza e Yuri Lima já dormem juntos novamente

Este colunista revelou em primeira mão no programa de Geraldo Luís, no último domingo, que Iza e Yuri Lima voltaram a se encontrar na casa artista.

Logo depois, a assessoria da cantora admitiu para o portal Léo Dias que Yuri voltou a frequentar a casa de Iza, porém alegou que o motivo seria a reta da final da gravidez de Iza, e que o pai estaria presente nesse momento.

Agora, o que a coluna do Sodré conta para vocês é que os encontros entre os dois não são apenas tão amigáveis assim e somente pela questão familiar. Segundo informações quentíssimas desse colunista, Iza já teria perdoado Yuri, e os dois chegam a passar as noites juntos no quarto da cantora. Assumir a volta da relação será somente uma questão de tempo, para não ficar com a imagem prejudicada, diante das redes sociais, Iza pretende aguardar o nascimento da filha, para amenizar a situação.