SBT suspende Fofocalizando e pega todos de surpresa.

O SBT tirou do ar o programa Fofocalizando que estava programado para ir ao ar nesta sexta-feira, (09). Minutos antes, a informação foi confirmada pelas apresentadoras Gaby Cabrini e Cariúcha através das redes sociais.

O motivo do programa não ir ao ar foi um acidente aéreo que acabou vitimando 58 passageiros e 4 tripulantes que estavam na aeronave que decolou de Cascavel com destino a SP.

O programa Tá Na Hora, que entra no ar logo em seguida ao Fofocalizando, ficou responsável pela cobertura do acidente que dominou toda a imprensa durante esta sexta-feira, e acabou ocupando o horário do programa de fofocas da emissora.

Na próxima segunda-feira, o Fofocalizando estará de volta em seu horário normal.