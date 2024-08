Luxo! Gardênia Cavalcanti celebra aniversário em grande estilo no Fairmont Rio

A apresentadora da Band Rio, madrinha das ações sociais do Santuário Cristo Redentor, musa da Grande Rio e embaixadora da Lulean, Gardênia Cavalcanti, comemorou seu aniversário com uma festa luxuosa e repleta de atrações no sofisticado Fairmont Rio. O evento, marcado pelo brilho e pelo glamour, reuniu amigos, familiares e grandes nomes da sociedade carioca em uma noite inesquecível.



Com um cerimonial impecável assinado por Claudio Tironi e produção da Vivere Entretenimento, a celebração teve como palco o Fairmont Rio, que recebeu uma decoração deslumbrante da talentosa Juliana S. Costa. A iluminação, som e cenografia ficaram por conta da MD2 Leds, criando uma atmosfera mágica para a ocasião.



As atrações foram um show e colocaram os convidados para dançar, com apresentações da escola de samba Grande Rio, que contou com o apoio e carinho da vice-presidente Taty Grande Rio, a anfitriã mostrou muito gingado e fez jus ao posto que ocupa de musa da escola de Caxias.



Além de performances do DJ Leandro Mendes, Serjão Loroza, GAP Music e do cover de Elvis, Renato Carlini. A pista de dança foi um verdadeiro espetáculo. Figurinos dançantes e estilizados da empresa MRB Produções marcaram o ‘look’ das atrações que interagiram com os convidados da festa.



Gardênia Cavalcanti estava deslumbrante nos ‘looks’ criados por Silvio Cruz. O primeiro, um vestido branco que lembrava a era de ouro do ‘rock’ e o segundo foi um macacão dourado coberto por lantejoulas ao estilo da era disco, dos anos 80.























A maquiagem utilizada pela aniversariante foi um espetáculo à parte. A anfitriã brilhou com ‘make’ e cabelo feitos pela dupla Freitas e Aramis , acessórios da Lulean Joias. Cobertura fotográfica, filmagem e edição da Duck Films.



O bolo, uma obra de arte assinada por Ivanilda Pinheiro Cake Design, e o acervo de decoração da Locando Emoções impressionaram os convidados. No final do evento os convidados puderam apreciar o delicioso Café Monthal e os biscoitos da Biscoité Barra Shoping



Para brindar a noite, os convidados desfrutaram de bebidas selecionadas das vinícolas Monte Pascoal e Lauri Viana e a marca do espumante Basso, Coco Quadrado e Vodka Leonoff. Gardênia ainda surpreendeu os convidados com presentes exclusivos da AnyLovy, Sobral e Lulean Joias, tornando a noite ainda mais especial.



O evento foi, sem dúvidas, um marco de sofisticação e alegria, celebrando mais um ano de vida de uma das figuras mais queridas e influentes do cenário social e artístico do Rio de Janeiro.