Vidente Mestre José previu queda de avião em São Paulo com todas as vítimas

A notícia que entristeceu o país durante esta sexta-feira, (09), já havia sido alertada por um dos videntes mais populares do país.

Em um vídeo postado em seu canal do YouTube, com data de 5 de junho de 2024, o espiritualista alertou que um acidente aéreo aconteceria exatamente na cidade São Paulo, e todas as vidas seriam ceifadas.

A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos. Estavam 61 pessoas a bordo. Segundo a Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona do avião, todas faleceram no local.

O avião caiu na região de Vinhedo–SP, e causou comoção no país inteiro.

Acidente Aéreo em SP (foto: Foto reprodução internet)

Além da previsão assertiva há dois meses em seu canal do YouTube, o espiritualista acabou reforçando a previsão sobre o acidente aéreo, também no dia 19 de julho, em um podcast em Curitiba.

Essa previsão não é a única acertada do tarólogo. Mestre José, já colheu frutos de suas revelações, para Lula, Paulo Gustavo, Fátima Bernardes, Jojo Todynho e até para Marília Mendonça.

Nas redes sociais, é comum encontrar previsões do vidente que tem quase meio bilhão de visualizações em todas as plataformas.