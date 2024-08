Após passar mal, Castrinho passa por cirurgia cardíaca de emergência

Castrinho, ícone do humor brasileiro, o comediante de 83 anos que ficou conhecido como o cascatinha da turma do Balão Mágico e depois se consagrou ao participar de vários programas humorísticos, inclusive ao interpretar o Geraldo na Escolinha do professor Raimundo deu entrada em um hospital da Barra da Tijuca na noite desta sexta-feira (09).

O humorista passou mal em sua casa no Bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, e foi socorrido de emergência.

O comediante deu entrada no hospital Barra D’or, localizado na Barra da Tijuca, e passa nesse momento por uma cirurgia cardíaca de emergência.

A coluna do Sodré descobriu com exclusividade que o comediante deu entrada com os batimentos cardíacos bem fraquinhos e precisará usar um marcapasso definitivo.

Tentamos contato com a assessoria do hospital Barra D’or, que até o fechamento da matéria não nos respondeu, mas fontes próximas ao ator garantem que, apesar da urgência na cirurgia, o quadro de Castrinho é estável.

Na última terça-feira, Castrinho fez uma aparição pública ao lado da mulher Andréia, no lançamento do livro O Lado B do Boni, em uma livraria da Zona Sul do Rio de Janeiro, e aparentemente bem, reencontrou com amigos dos tempos de TV Globo, como Tony Ramos e Daniel Filho.