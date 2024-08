Globo já tem substituto para o especial de Roberto Carlos

O especial de Roberto Carlos em comemoração aos 50 anos de parceria com a TV Globo irá ao ar em dezembro e poderá ser exibido ao vivo. É um desejo fazer o show no Maracanã, mas vai depender da disponibilidade de datas do estádio.

A marca do especial de 50 anos poderá também marcar o fim de uma era e ser o último especial apresentado pelo Rei.

Apesar de o contrato do Rei com a emissora se estender até 2025, a TV Globo já sinalizou que não vai renovar com o ídolo, mas admitiu que poderia usar o rei ainda para algumas edições por obra, sob o contrato por obra - modelo que vem sendo muito utilizado por grandes nomes do canal.

Acontece que com o fim do contrato fixo do rei com a emissora e o alto custo que seria cobrado pelo cantor para fazer os especiais de fim de ano por obra certa, a direção é alta cúpula da emissora começou a procurar um nome para substituto o rei nos especiais de fim de ano, e sem alarde, já chegou até a testar alguns desses nomes com especiais no canal.

Agora, parece que o martelo já foi batido e a Globo já tem um nome definido para entrar no lugar do rei, pelo menos nos próximos 10 anos.

A emissora decidiu que o nome mais promissor para assumir esse legado que será deixado pelo rei depois de 50 anos, tinha que ser um nome unânime quando o assunto é romantismo e carisma.

Fábio Jr. foi o escolhido para animar a véspera da noite de natal, que certamente deixará de ser apresentada pelo Rei, após meio século no ar.

Fábio Jr (foto: Foto reprodução internet)