Antônia Fontenelle insinua que MC Kevin se jogou de quarto de hotel por causa de Deolane

Depois que Deolane resolveu responder aos ataques de Antônia Fontenelle pelas redes sociais, que resolveu questionar de onde vinha o dinheiro da influenciadora, a treta das duas celebridades acabou ganhando mais um capítulo.

Dessa vez, a novela ganhou um capítulo a parte envolvendo os maridos já falecidos das duas sub celebridades.

Em sua réplica, Deolane colocou em cheque a herança deixada por Marcos Paulo - diretor de TV, marido de Antônia Fontenelle, que virou caso de justiça e briga entre a atriz e as filhas de Marcos Paulo com Flávia Alessandra.

Pois bem, com a entrada do nome do marido na briga, Fontenelle não se calou e, na tréplica, acabou insinuando que MC-Kevin, namorado de Deolane, que morreu após cair da sacada do quinto andar de um quarto de hotel, teria se jogado por medo da então namorada.

Até o momento do fechamento dessa nota, a viúva do Mc, não havia respondeu à viúva do diretor de TV, e caso isso aconteça, esse colunista volta aqui com prazer para atualizar essa treta que sabemos muito bem ser causada apenas para garantir o engajamento nas redes sociais e depois vir em seguida o link de anúncio de algum produto ou plataforma de jogos.