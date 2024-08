Antônia Fontenelle muda de país para fugir da justiça no Brasil

Antônia Fontenelle confessou que saiu do Brasil para não ser incomodada pela justiça brasileira.

A fala polêmica da apresentadora do ‘Na Lata’, Antônia Fontenelle, foi dita por ela própria durante uma entrevista com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.

Citando que se mudou para Las Vegas, nos Estados Unidos, a entrevistadora, que responde a vários processos na justiça, onde em só um deles tem que pagar 40 mil reais a Felipe Neto, acabou deixando escapar que com isso está se escondendo da justiça brasileira.

“Pelo menos aqui, eu não tenho que acordar todos os dias com um oficial de justiça na minha porta", disse Fontenelle.

A viúva de Marcos Paulo, que aceitou um acordo na justiça para receber parte da herança deixada pelo marido, não se conteve e, mesmo estando diante do prefeito da cidade, deixou escapar a pérola citada à cima.