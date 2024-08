A ausência de amigos é sentida em lançamento de livro de Preta Gil

A noite desta quarta-feira, era para ter sido marcado como mais um dia memorável na vida da cantora Preta Gil, ao lado dos familiares e amigos famosos, mas a ausência de muitos amigos da cantora foi sentida pelos fãs da artista e comentada até por aqueles caçadores de self que costumam ir a esses eventos para garantir aquele contato com os famosos da fila para autografarem o livro e prestigiar o autor.

A noite de autógrafos de ‘Preta Gil, Os Primeiros 50’ que conta boa parte da história da filha de Gilberto Gil que acabou de completar cinquenta anos e aconteceu na noite desta quarta-feira na livraria da Travessa, na Zona Sul do Rio, não foi mais um daqueles eventos da artista onde os fotógrafos de celebridades saem de lá cheio de fotos e histórias para distribuir aos colunistas e páginas de fofocas, tudo porque os nomes que costumam render boas pautas e esperados por muitos que vão a esses lançamentos como os amigos íntimos de Preta, Luciano Huck e Angélica, Carolina Dieckmann, Regina Casé, Ivete Sangalo entre outros, não prestigiaram a noite da amiga. No entanto, poucas sub celebridades como Tiago Abravanel, Gominho Quitéria Chagas e MC Rebeca marcaram presença.

Quem também passou por lá já no final e quase não encontrou com a anfitriã foi José Loreto, que já chegou no finalzinho do evento.