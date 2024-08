Guilherme Napolitano termina namoro de um ano e meio

Chegou ao fim mais um relacionamento do Ex-BBB Guilherme Napolitano. Dessa vez, a relação do influenciador com a médica, que parecia ir de vento em polpa, terminou logo após os dois completarem um ano e meio de relação, e apesar de esse colunista já te ter revelado há algum tempo que o romance subiu no telhado, só agora a médica resolveu se pronunciar.

Os dois estavam vivendo uma relação discreta e sem muita exposição nas redes sociais, mas os fãs ávidos do ex-BBB não descansaram enquanto não ouviram da boca de um dos dois que a relação havia chegado ao fim.

A médica Ana Laura postou um comunicado em suas redes sociais, afirmando que os dois terminaram a relação em paz, mas que os compromissos profissionais entre os dois acabaram sendo um impedimento para que a relação fosse adiante.

Comunicado (foto: Reproducão instagram)