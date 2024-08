Estado de saúde de Silvio Santos é delicado, relata Tiago Abravanel

Como não existiu até agora nenhum comunicado oficial do SBT e nem do hospital onde o apresentador Silvio Santos permanece internado desde o dia primeiro de agosto deste ano, a imprensa não pode encontrar um familiar de Silvio que logo a pergunta é inevitável.

Tiago Abravanel esteve presente nesta quarta-feira no lançamento do livro autobiográfico de Preta Gil, lançado no Rio de Janeiro, e deu uma declaração sobre o real estado de saúde do apresentador dono do Baú.

Segundo Tiago, o estado de saúde do apresentador é super restrito, mas ele reforça que a família está cuidando e que Silvio Santos está sendo assistido pelos melhores médicos no alto de seus 93 anos.

"É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", disse o cantor.