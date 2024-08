Preta Gil revela apelido secreto de Loreto e ator fica sem jeito

O lançamento do livro com noite de autógrafos de Preta Gil, que aconteceu esta quarta-feira no Rio de Janeiro, foi marcado pela pouca presença de amigos famosos, mas também por um

Momento inusitado que não passou despercebido por esse colunista que vos escreve.

Chegando quando Preta já estava quase indo embora do local, Loreto e Preta se encontram na saída do evento e Preta disparou o apelido ‘carinhoso’ com que trata o amigo.

“Lorota” disparou a cantora quando viu o ator, que logo tratou de lembrar a amiga que esse apelido carinhoso, que faz referência a uma pessoa mentirosa, só deve ser usado em momentos particulares e longe dos holofotes. Preta então mudou de assunto, mas a coluna logo trata de deixar a todos os informados sobre o apelido secreto de José Loreto entre os amigos.

Será que o ator é tão mentiroso assim?