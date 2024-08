Globo enfrenta dificuldades com novo reality logo após a estreia

Apesar de ter sido bastante comentados nas redes sociais, a estreia de Estrelas da Casa, comandado por Ana Clara na Globo, na última terça-feira parece que vai ter que rebolar um pouquinho para conquista a audiência e a simpatia do público, porque nos primeiros dias da atração o que percebemos com a inteiração dos internautas nas redes sociais, é que o novo reality dirigido por Boninho pode patinar bastante.

O cenário até lembra bastante o já velho e conhecido formato do BBB, porém foi no ao vivo que a produção do programa parecia ser toda nova e sem experiência em reality. Logo na primeira entrada de Ana Clara na casa, o áudio de comunicação entre a apresentadora e os confirmados apresentou algumas falhas técnicas e os escolhidos para que um deles possa virar um novo ídolo do Brasil destacaram a dificuldade de ouvir a apresentadora.

O problema persistiu também e ainda ganhou reforço, quando os jogadores foram levados para o campo de prova para formarem a primeira prova da atração, que foi de resistência, um na tentativa de acertarem o volume para que os jogadores pudessem ouvir o queria dito, um eco absurdo tomou conta da atração e sem conseguir ajustar, o jeito foi seguir assim até o final do programa, o que pode ser inadmissível e até prejudicial se levarmos em conta que o reality é um jogo musical e precisa ter o som ajustado para atender os cantores da atração.

O formato ainda deixou a desejar na audiência, que em sua estreia perdeu dez pontos da audiência entregue pela novela Renascer, caindo de 24 para 14 pontos.

No X (antigo Twitter), os comentários sobre as derrapadas do programa foram grandes.