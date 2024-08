Bruxo Chick Jeitoso detona e diz: "Chaline Grazik matou Silvio Santos"

Chick Jeitoso, o vidente temido até por ‘Carlinhos Vidente’, entrou na discussão que cancela sua colega de profissão, a vidente Chaline Grazik, desde que a médium fez uma previsão terrível para o dono do SBT dias antes dele morrer.

O bruxo acusa a vidente de ter sido a causadora da morte de Silvio Santos. Segundo o espiritualista, as palavras de Chaline foram carregadas de energia negativa, praticamente dentro da ‘casa do apresentador’.

Chaline esteve na última semana no programa Chega Mais do SBT e, com uma previsão cifrada, deu a entender que Silvio morreria em breve.

Depois da grande repercussão negativa, Chaline chegou a dizer que não teria dito o nome do apresentador, mas logo que foi confirmada sua morte, a sensitiva começou a divulgar que teria acertado a previsão nas redes sociais.

Chick Jeitoso divulgou um vídeo em seu Instagram bastante irritado e não mediu palavras. Para o Bruxo, a previsão de Chaline era óbvia, já que se trata de uma pessoa hospitalizada aos 93 anos.

O Bruxo chegou a acusar a Chaline de ter sido a culpada pela morte do apresentador, já que ela deveria ter aproveitado a oportunidade de estar no ar em rede nacional e ter levantando um clamor em prol do apresentador com pedidos de oração pelo Brasil e pelo mundo.

Jeitos disse também que não gosta desse tipo de previsão, e que jamais se consultaria com uma pessoa que fosse até a ‘sua casa’ para anunciar a sua morte.

Pelo jeito, a guerra entre os videntes está declarada!