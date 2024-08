Apresentadora famosa recusa convite para entrar em ‘A Fazenda 16’

Pelo jeito, ainda não foi dessa vez que a Record TV conseguiu convencer a famosa de entrar em seu reality rural.

Com mais esse convite para a próxima edição do reality, que já está praticamente com o elenco fechado, essa é a terceira vez que Nani Venâncio, apresentadora que está à frente do programa Tarde Top, na Rede Brasil, diz não para a produção de A Fazenda.

A coluna descobriu que o nome da apresentadora é um dos sonhados pela produção de Rodrigo Carelli, mas dessa vez, o chute bateu na trave novamente porque a comunicadora tem uma cirurgia marcada, que deve ocorrer bem durante o tempo em que estaria confinada.

Nani venâncio (foto: Foto reprodução internet)