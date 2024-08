Geraldo Luís prestou uma das mais belas homenagens a Silvio Santos

O último domingo foi de muita nostalgia na televisão brasileira, onde merecidamente o apresentador Silvio Santos recebeu justas homenagens de todas as emissoras brasileiras.

Silvio Santos morreu no último sábado, após passar dezoito dias internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, diagnosticado com bronco pneumonia.

A Rede TV e o programa Geral do Povo, comandado pelo melhor contador de histórias do Brasil, surpreendeu pelo tempo Record e como se sabe, com a menor produção de programa de televisão ao domingo ao conseguir entregar um programa todo especial, inteirinho dedicado ao comunicador que revolucionou a televisão brasileira.

Com pouco mais de 24 horas, entre a triste notícia e o momento de entrar no ar, a pequena produção se esforçou e conseguiu colocar na telinha uma das mais belas homenagens a Silvio Santos.

O Geral do Povo, que já é um programa que vem tentando a cada domingo se manter resgatando a memória da televisão aberta, apresentando quadros icônicos e de grande sucesso, muitos deles exibido pelo próprio SBT, conseguiu mostrar que mesmo ainda pequeno, tem fôlego de gente grande para dar conta do recado.

Geraldo Luís, com seu jeito único de contar histórias, conseguiu reunir no palco, em cinco horas, boa parte da trajetória de Silvio Santos, levando ao ar, peças e personagens importantes da bem sucedida história do comunicador.

O que Geraldo e sua brilhante produção conseguiram fazer em tempo recorde, nem mesmo emissoras com tamanha produção e experiência conseguiram colocar no ar.

Em menos de 24 horas, o apresentador conseguiu sair da cidade de São Paulo, e ir até a casa de Roque, um dos principais personagem que fez parte da trajetória de Geraldo Luís, somente para mostrar qual o tamanho da generosidade do mestre da comunicação que durante a pandemia, presenteou seu fiel ajudante de palco com um imóvel de luxo.

Além disso, a produção ainda conseguiu reunir nomes importantes da televisão brasileira, como Sônia Abrão, Ronie Von, Silvio Luís e João Kleber, entre outros, para contar suas histórias ao lado do apresentador.

O ponto alto, é o chute certeiro da produção, comandada pelo diretor Robson Cirylo, foi o regate de personagens, não famosos, que testemunharam desde o início a brilhante carreira do apresentador, como a primeira telefonista do SBT - Na época, ainda TVS, e outros funcionários que conseguiram contar como era o patrão por trás das câmeras.

Geraldo Luís, abriu o programa, dizendo que não iria apresentar um programa triste, em razão do falecimento do apresentador e sim um programa de domingo, alegre, apesar de saudoso, assim como era costume de Silvio Santos, e conseguiu entregar em tempo recorde, uma das melhores homenagens ao rei da televisão brasileira.

Com todas as dificuldades de uma pequena e precária produção financeira, o Geral Do Povo, surpreendeu aos amantes da televisão aberta, assim como esse colunista, que aplaudiu de pé um colega de profissão que soube reconhecer a grandeza e mostrar a simplicidade do maior comunicador de todos os tempos.