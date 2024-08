Keyla Gimenez e Dennys Motta criam o primeiro Fofoca Awards para premiar jornalistas de celebridade.

“A gente odeia fofoca, mas... não guardamos segredos”

Prepare-se para a noite mais “babadeira” do ano!

O primeiro Fofoca Awards é um evento inovador que vai homenagear e celebrar os maiores produtores de conteúdo da mídia, os mais acessados, curtidos, comentados, assistidos, compartilhados por todos: os jornalistas e veículos de mídia que mantêm o Brasil atualizado com as notícias mais quentes sobre celebridades. Sim, os fofoqueiros, curadores da vida dos famosos, terão a sua vez.

Com uma cerimônia repleta de surpresas,

Seleções exclusivas e uma festa inesquecível, este evento promete ser o ponto alto do calendário de entretenimento de 2024.

1º FOFOCA AWARDS

Fofoca Awards (foto: Foto divulgaçao)

“1º Prêmio Mundial ao profissional que comenta a vida alheia".

No dia 16 de setembro, o Cineclube Cortina, em São Paulo, será o palco da primeira edição do FOFOCA AWARDS, um evento inédito que promete homenagear os

profissionais e veículos de comunicação que fazem a alegria do público com suas

notícias e fofocas sobre celebridades.

Por que um Fofoca Awards?

O prêmio foi criado para valorizar aqueles que são frequentemente deixados de fora dos holofotes, mas que são essenciais.



O Fofoca Awards é um projeto criado por Dennys Motta e Keila Jimenez, dois nomes do entretenimento e organizado por Lallo Amaral.



Keila Jimenez: é uma das jornalistas mais influentes do Brasil, com uma carreira sólida e respeitada em jornais como Estadão e Folha. Atualmente na Record TV e na Rádio Disney, Keila é conhecida por suas análises perspicazes e cobertura abrangente do mundo das celebridades. Sua paixão por notícias de

entretenimento e seu compromisso com o jornalismo de qualidade a tornaram uma figura indispensável no cenário midiático brasileiro.



Dennys Motta: apresentador da Band e 89FM, é

conhecido por sua abordagem irreverente e

carismática, conquistando uma legião de fãs com seu

jeito autêntico e engajador. Com uma vasta experiência em comunicação e entretenimento, Dennys traz uma visão moderna e dinâmica ao projeto, garantindo que Fofoca Awards seja uma celebração divertida e

inovadora.



Lallo Amaral: Dono da agência de eventos Think3, Lallo é um dos principais nomes do setor de eventos no Brasil. Reconhecido por sua inovação na escolha de espaços e pela excelência na organização de eventos,

Lallo tem um histórico de sucesso que inclui a criação de eventos icônicos para marcas e empresas de renomes, como MTV Brasil, Ford Models, HBO, UFC Brasil e Cavalera. Sua habilidade de transformar lugares inusitados em cenários de grandes acontecimentos, como a Ponte Estaiada em São Paulo, solidificou sua reputação como um profissional visionário e influente no mercado de eventos.

Juntos, eles criaram o FOFOCA AWARDS para prestigiarem aqueles que mantêm o Brasil

entretido com as histórias dos famosos, seja na TV, nos portais, ou nas redes sociais.

em todas as festas, lançamentos e premiações: os jornalistas, apresentadores, profissionais do entretenimento que sabem de tudo o que rola na vida dos famosos.

O Evento

Esse evento inédito já está gerando grande expectativa e promete se tornar um marco no calendário do entretenimento brasileiro. A ideia de unir as maiores personalidades da mídia de fofocas em um único evento de premiação é inovadora e reflete a importância crescente desse segmento no cenário cultural do país.

O FOFOCA AWARDS, que acontecerá no dia 16 de setembro no Cineclube Cortina em

São Paulo, será um evento inesquecível. Com apresentação de Keila Jimenez e Dennys

Motta, dois dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, a cerimônia promete momentos de pura emoção e diversão.

A transmissão ao vivo pelo UOL garantirá que milhões de espectadores em todo o Brasil possam acompanhar de perto cada detalhe dessa noite especial. Além disso, a premiação contará com a direção de Mayara Miranda, uma profissional renomada no mercado audiovisual. Diretora do curta-metragem “Not So Quiet World” que foi seleção oficial do AMFM Fest em Coachella em 2013, ela trabalhou em diversas produções internacionais como o filme “My Penguin Friend” que estreia no Brasil esse mês e dirigiu a produção de diversos projetos para MAX, Prime Video e Netflix, além de videoclipes nacionais (Xamã) e internacionais, como o rapper alemão Bausa em parceria com a Redbull. Também já produziu conteúdo para empresas como American Airlines, Facebook, HP, Siemens, Bayer, IBM e Unilever. Sua visão criativa e experiência garantirão que o FOFOCA AWARDS seja uma produção de altíssimo nível.

Após a cerimônia, haverá um coquetel exclusivo para os convidados. O evento contará com muito entretenimento, garantindo uma noite memorável para todos os presentes.

Categorias e Indicações

A premiação contará com cinco categorias principais:

Fofoqueiro Revelação

@ do ano (para redes sociais, portais e site sobre famosos)

Programa de Fofoca (quadros e programas dedicados ao assunto)

Fofoca do Ano

Fofoqueiro do Ano

Os indicados foram cuidadosamente selecionados pelos organizadores do evento e

os vencedores serão escolhidos por um júri especializado composto por 25 personalidades convidadas. Duas das categorias terão votação popular através do UOL.

Indicados:

FOFOQUEIRO REVELAÇÃO

Thiago Sodré - UOL, TV Fama e Correio Braziliense

Daniel Nascimento - O Dia

Matheus Baldi - TIKTOK e Band

*@ DO ANO

Portal Léo Dias

Hugo Gloss

Quem



PROGRAMA DE FOFOCA

Fofocalizando - SBT

A Hora da Venenosa - Record SP

A Tarde é sua - Rede TV!

*FOFOCA DO ANO (VOTO POPULAR)

Briga da Larissa Manoela com os pais

Perfil fake ataca família de Zezé Di Camargo

Separação Belo e Gracyanne

Separação Ana Hickmann

Traição cantora Iza



FOFOQUEIRO DO ANO (VOTO POPULAR)

Fabíola Reipert

Léo Dias

Fábia Oliveira

Alessandro Lo Bianco

Lucas Pasin

Cobertura e Participação

A mídia terá uma cobertura abrangente, com envolvimento de TVs, rádios, redes

sociais, sites e plataformas digitais, afinal, estamos falando dos líderes de audiência

e engajamento desse pais, não é mesmo?