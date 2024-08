Trans que acusou Anderson Leonardo de estupro briga por herança do cantor

Nas redes sociais, MC May, a mulher trans que acusou o cantor Anderson Leonardo do grupo Molejo de ter praticado violência sexual contra ele, afirma que vai entrar na briga pela gente x deixada pelo cantor.

Em 2020, então MC Maylon, procurou uma delegacia de polícia e fez a grave acusação contra o vocalista da banda Molejo, que negou a agressão sexual, mas admitiu ter se relacionado com o funkeiro consensualmente.

Agora, a Trans resolveu entrar na briga familiar pela partilha de bens, deixado por Anderson, e chega a chamar o pagodeiro que morreu este ano, vítima de um câncer, de ex-marido.

May afirmou que está pedindo o reconhecimento de união estável com o cantor pelo tempo em que mantiveram a relação, no entanto, Anderson Leonardo sempre manteve relacionamentos com outras mulheres e não chegou a morar sob o mesmo teto com a funkeira.

A partilha de bens deixada por Anderson virou motivo de disputa entre os 4 filhos do famoso e a ex-mulher, com quem Anderson tem uma filha de 4 anos.