Kamala Harris eleita nos EUA e Pablo Marçal em São Paulo, afirma Bruxo

Para Chik Jeitoso as eleições já estão definidas nessas duas polaridades

Sem dúvida nenhuma, em época de eleições, os olhos do mundo sempre estão atentos para essas duas potências políticas mundiais.

O pleito político na América sempre gera muita expectativa ao redor do mundo inteiro, e dessa vez, com a possibilidade de ter uma mulher no comando dos EUA, vem gerando grande expectativa ao redor do planeta.

Já no Brasil, a maior expectativa política sempre gira em torno da cidade de São Paulo, quando as eleições municipais e estaduais abrem a sua concorrência.

Em 2024, a candidatura de Pablo Marçal, figura conhecida no meio empresarial pela excentricidade e também pela ostentação de seus negócios milionários, tem gerado grandes debates e expectativa no resultado das urnas.

A campanha do coach de enriquecimento começou timidamente e vem ganhando cada dia mais espaço midiático, além de uma proposta robusta para resolver os problemas da capital econômica do país.

Chick Jeitoso (foto: Foto reprodução internet)

No reforço de seu pleito político, Marçal acabou ganhando um importante aliado, a espiritualidade, representada na figura do Bruxo Chik Jeitoso que vem antecipando o resultado das urnas. Para o espiritualizado, o resultado já está definido e não haverá chances para nenhum dos concorrentes.

A onda Pablo Marçal, na corrida pela prefeitura de São Paulo, segundo Jeitoso mudará o cenário do País até nas eleições presidenciais, se repetirá em 2026, apresentando Ratinho Júnior como o forte concorrente de Lula para as eleições à presidência do Brasil.

O Bruxo Analisou ainda um cenário político para algumas polaridades, como Paraná, tendo Requião como o grande acerto da política para este ano, e Eduardo Paes se reelegendo no Rio de Janeiro.

Ousado, Jeitoso afirmou, ainda em um único vídeo, que o ministro Alexandre de Moraes não sofrerá impeachment e continuará no poder.

Além de mandar um aviso ao clã Bolsonaro, para que a família não tente interferir nas eleições.

Pablo Marçal e Bolsonaro têm travado uma batalha na imprensa e trocado acusações, mesmo assim, Chik Jeitoso acha que a candidatura de Pablo será um dos maiores acertos do empresário, tendo em vista seu crescimento relâmpago nas pesquisas.

Três pesquisas divulgadas nesta semana mostram um salto nas intenções de voto no candidato Pablo Marçal (PRTB). Enquanto a Atlas Intel mostrou um crescimento de 4,9 pontos porcentuais no candidato, o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 23, mostra um aumento de 5,4 pontos em relação ao levantamento passado do instituto.

Ambas as pesquisas, no entanto, colocam o ex-coach em terceiro lugar na disputa, atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). Já no levantamento do Datafolha, divulgado nesta quinta, 22, mostrou um crescimento de Marçal de 7 pontos porcentuais desde o último levantamento do instituto, divulgado em 8 de agosto.

Para finalizar, Chik Jeitoso aposta no segundo turno entre Marçal e Boulos, com a reviravolta e a vitória avassaladora Coach.