A dupla Zé Neto e Cristiano pode chegar ao fim de vez

A revelação sobre o estado de saúde do cantor Zé Neto, que resolveu se afastar dos palcos para dar sequência ao tratamento contra um quadro severo de depressão e crise de pânico, pode encadear uma consequência muito mais trágica para a carreira da dupla Zé Neto e Cristiano que anunciaram uma pausa de 90 dias fora dos palcos.

Contudo, fontes próximas da dupla confessaram a esse colunista que o período de 90 dias poderá ser estendido sem que haja um prazo para que os ‘irmãos’ voltem a se apresentar juntos.

As informações que esse colunista vem recebendo são de que Cristiano estaria mesmo disposto a colocar o ponto final e encerrar uma história de sucesso de uma das duplas sertanejas mais bem sucedidas da atualidade.

Recentemente, o jornalista Léo Dias chegou a revelar no programa Fofocalizando do SBT, que Cristiano já chegou a conversar com o escritório que gerencia a cadeira da dupla, que se for preciso, pela saúde do irmão de vida - como Cristiano se refere a Zé Neto, chegaria a abrir mão do sucesso.

Porém, segundo nossas preciosas informações, esse assunto vem sendo recorrente na casa do cantor e até amigos próximos já estariam cientes da decisão.