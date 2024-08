Justin Bieber e Hailey Bieber anunciam a chegada do herdeiro

O primeiro filho do cantor canadense Justin Bieber, de 30 anos, e da modelo Hailey Bieber, de 27 anos, nasceu nesta sexta-feira (23), anunciou o pai do bebê no Instagram.

"Seja bem-vindo, Jack Blues Bieber ", escreveu Justin na legenda.

Justim Bieber e Hailey Bieber (foto: Foto reprodução Instagram)

O casal anunciou a gravidez em maio deste ano, também por meio das redes sociais, ao publicar um ensaio fotográfico em ela mostrou a barriguinha já evidenciada.

Os dois se conheceram em 2009, quando Justin havia atingido o status de ídolo teen de sua geração, no auge do sucesso de “Baby” e “One Time”.

Porém, apenas anos depois eles começaram a se relacionar, algum tempo após o cantor terminar seu namoro com a atriz e cantora Selena Gomez, marcado por idas e vindas.