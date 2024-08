Candidato a prefeito de SP, Pablo Marçal pode ter contas derrubas nas redes sociais

A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou o bloqueio de todos os perfis de Pablo Marçal (PRTB) nas redes sociais até o final das eleições. A decisão foi tomada neste sábado 24 pelo juiz Antonio Maria Patiño Zorz e tem caráter liminar. Na prática, a ordem tem efeito imediato, mas ainda pode ser revertida por recurso ou em análise do colegiado da Corte.



Marçal abriu transmissão ao vivo após o TRE-SP atender pedido do PSB, partido de Tabata Amaral. "Podem cumprir essa decisão [de bloquear minhas redes sociais]. Toda perseguição acelera o processo, aí de vocês que não cumprirem isso. [...] Estão mexando com o cara errado. Eu não afino para vocês", disse o candidato do PRTB.

Empresário disse que o "sistema inteiro se juntou" contra ele porque estão em "desespero". Marçal também pediu que seus apoiadores gravem vídeos em apoio a ele quando as contas dele saírem do ar.