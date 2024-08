RECORD fecha participação de Márcia Fu em produtos de A Fazenda 16

A temporada de A Fazenda 16 já tem sua primeira novidade. Márcia Fu estará em diversos produtos relacionados à edição deste ano do reality show. A ex-peoa terá um quadro de humor semanal no programa apresentado por Adriane Galisteu. Conhecida pelo seu carisma e por protagonizar momentos hilários em A Fazenda do ano passado, ela conquistou o público e agora retorna para divertir ainda mais os fãs do programa.

Além de comandar o novo quadro de humor, Márcia Fu também terá cadeira cativa no Hora do Faro, no quadro "A Fazenda Última Chance". Na atração, ela irá sabatinar o eliminado da semana, proporcionando momentos de descontração ao lado de Rodrigo Faro e outros entrevistadores.

Ela também vai comandar as lives de A Fazenda, ao lado de Lucas Selfie. Juntos, eles vão interagir com o público e trazer conteúdos exclusivos para as plataformas digitais da RECORD, consolidando ainda mais a presença multiplataforma do programa.

A Fazenda estreia 16 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

