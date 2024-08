Com carro adulterado, Deolane Bezerra e filho vão parar na delegacia

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi para na delegacia durante a noite desta quarta-feira, quando um carro de luxo, conduzido por seu filho mais velho, acabou sendo apreendido após uma abordagem policial.

O veículo de luxo, uma Lamborghini, estava sem as placas de identificação e também com a cor diferente da que constava no documento.

Além das alterações na característica do veículo, o filho da influenciadora, que era o condutor do veículo na hora da interceptação policial, não possui a CNH (Carteira Nacional de habilitação).

Como proprietária do veículo, Deolane Bezerra foi chamada à delegacia para prestar esclarecimentos e, além da multa, a advogada terá que regularizar as pendências do veículo para poder voltar a circular.