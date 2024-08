Em Barretos, Poliana Roberta é confundida com Ana Castela

Poliana Roberta tirou o último fim de semana para curtir a festa do peão em Barretos. A ex-participante do reality A Grande Conquista escolheu um look glamouroso no estilo Ana Castela, e adivinhem? Segundo fontes deste colunista, ao chegar no camarote, a boiadeira recebeu vários pedidos de fotos pois algumas pessoas que estavam no local a confundiram com a cantora Ana Castela. Agora, uma dúvida: o look escolhido já é proposital para confundir as pessoas?

Poliana Roberta (foto: Foto reprodução internet)