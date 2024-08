Juan Paiva contou sobre o fim de seu personagem em Renascer

Nesta quarta-feira, esse colunista bateu um papo com o ator Juan Paiva, o João Pedro de Renascer, a novela das nove da Globo, que já está na reta final

Juan Paiva aproveitou o fim das gravações do folhetim para prestigiar uma noite de premiações do cinema brasileiro que aconteceu no Rio de Janeiro.

Sucesso no folhetim do horário nobre da Globo, o intérprete de João Pedro acabou sendo questionado por esse colunista sobre qual seria o final de sua personagem na trama, já que o fazendeiro viveu a trama dividido entre o amor de Sandra e Mariana, que acabou se casando com seu próprio pai.

Sem contar o final do triângulo amoroso, é claro, Juan revelou que as gravações já terminaram e que o fim de seus personagens já foram gravados, contudo, o ator garantiu que vale a pena assistir aos capítulos finais e o final envolvendo os três personagens será surpreendente e emocionante.