Davi Brito esclarece devolução de Porsche após a compra

Mas uma polêmica envolvendo o nome de Davi Brito tomou conta das redes sociais nos últimos dias. O vencedor do BBB 24acabou fazendo a devolução de um carro de luxo avaliado em meio milhão de reais, apenas sete dias após a compra.

Davi Brito chegou a dividir com seus seguidores o momento da aquisição do carro importado no valor de 500 mil reais nas redes sociais.

Após a compra, Davi ficou insatisfeito e teria devolvido o veículo, que, segundo o vendedor, não teria nem chegado a quitar a dívida.

Contudo, o momento da devolução do bem não foi divulgado pelo ex-BBB, conforme fez quando comprou o carro para gerar um conteúdo, mas a devolução acabou sendo descoberta por um jornalista que divulgou a informação em suas redes sociais.

Logo após a notícia se tornar de conhecimento público, a assessoria de Davi emitiu um comunicado informando que o baiano se arrependeu após comprar o veículo por impulso.

Comunicado (foto: Foto divulgação)