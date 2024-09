Antônia Fontenelle, jornalista e apresentadora, não só é eternamente reconhecida como herdeira do diretor Marcos Paulo, mas também foi considerada herdeira de Vicente Sesso, famoso autor de novelas e pai adotivo de Marcos Paulo.

Segundo informações obtidas pela coluna do Sodré, Vicente Sesso tem oferecido apoio financeiro a Fontenelle, que, ao que parece, a famosa que agora mora nos EUA, não está sofrendo nas sarjetas.

Sesso, de 91 anos, um pioneiro da TV brasileira, atuando desde 1950 quando começou pela TV Tupi é responsável por grandes nomes da televisão como Regina Duarte - que ficou conhecida em uma de suas novelas como a eterna namoradinha do Brasil, Dênis Carvalho e seu próprio filho que foram lançados ainda crianças na novela “As Aventura de Eduardinho”, é quem tem garantido a vida boa da apresentadora sem deixar faltar nada para a artista.

Que sograo!

Em 2019, Antônia Fontenelle foi reconhecida, por decisão unânime do júri, oficialmente como uma das herdeiras de Marcos Paulo. A jornalista brigou durante um bom tempo com a atriz Flávia Alessandra e sua filha para ter direito à herança milionária deixada pelo diretor, que morreu aos 61 anos.

[17:22, 02/09/2024] Thiago sodre: Antônia Fontenelle: Duplamente herdeira de Marcos Paulo e Vicente Sesso

Apresentadora, é considerada herdeira do falecido e renomado diretor Marcos Paulo e também do icônico autor de novelas, que a apoia financeiramente.

Antônia Fontenelle, jornalista e apresentadora, não só é eternamente reconhecida como herdeira do diretor Marcos Paulo, mas também foi considerada herdeira de Vicente Sesso, famoso autor de novelas e pai adotivo de Marcos Paulo.

Segundo informações obtidas pela coluna do Sodré, Vicente Sesso tem oferecido apoio financeiro a Fontenelle, que, ao que parece, a famosa que agora mora nos EUA, não está sofrendo nas sarjetas.

Sesso, de 91 anos, um pioneiro da TV brasileira, atuando desde 1950 quando começou pela TV Tupi é responsável por grandes nomes da televisão como Regina Duarte - que ficou conhecida em uma de suas novelas como a eterna namoradinha do Brasil, Dênis Carvalho e seu próprio filho que foram lançados ainda crianças na novela “As Aventura de Eduardinho”, é quem tem garantido a vida boa da apresentadora sem deixar faltar nada para a artista. Que sograo!

Em 2019, Antonia Fontenelle foi reconhecida, por decisão unânime do júri, oficialmente como uma das herdeiras de Marcos Paulo. A jornalista brigou durante um bom tempo com a atriz Flávia Alessandra e sua filha para ter direito à herança milionária deixada pelo diretor, que morreu aos 61 anos.[17:24, 02/09/2024] Letícia Dourado. ????: Na sarjeta*[17:25, 02/09/2024] Letícia Dourado. ????: Ok