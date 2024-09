Rede TV! nega substituição de Geraldo por Ana Hickmann

Nesta segunda-feira o site Glownews trouxe à tona a informação de que uma mudança drástica poderá acontecer em breve na grade de domingo da Rede TV!

Segundo o site, a possível saída de Ana Hickmann da Record TV, que está prestes a ter seu contrato vencido, pode impactar diretamente o apresentador Geraldo Luís, que atualmente comanda o programa mais extenso da emissora aos domingos, chegando a ficar quase quatro horas no ar.

A coluna procurou as equipes de assessoria responsáveis pelos dois apresentadores e também a assessoria de imprensa da Rede TV! E todos negaram a informação.

A assessoria de imprensa de Ana Hickmann informou que a apresentadora ainda é contratada da Record TV, já a de Geraldo Luís, não respondeu à coluna e à Rede TV! disse que a informação de que Ana Hickmann poderá substituir o apresentador aos domingos não precede.

Contudo, a coluna descobriu que Ana Hickmann está em plena negociação com a Rede TV! mas, ao que tudo indica, a emissora tem planos para uma dobradinha entre Ana e Edu Guedes nas manhãs de emissora para concorrer diretamente com o Chega Mais do SBT.