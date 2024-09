Diretor de ‘A Fazenda’ entrega participação de bombeiro da Eliana no reality

Preste a estrear na telinha da Record TV, 'A Fazenda 16' já tem virado um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, especialmente quando o diretor da atração, Rodrigo Carelli, solta seus spoilers dando pistas de quem serão os novos peões que irão habitar na décima sexta temporada de reality rural.

Na dica de hoje, no Bluesky, site alternativo ao X - que ainda se mantém fora do ar no Brasil após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), o diretor deu uma descrição de um dos participantes que estão confirmados no reality rural apresentado por Adriane Galisteu.

Mais uma dica da Fazenda 16! Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos", declarou Carelli.

Nas respostas, usuários do Bluesky já têm em mente um nome que combina perfeitamente com a descrição: Yuri Bonotto. "O bombeiro da Eliana vende conteúdo adulto e já tretou com o marido da Xuxa [Junno Andrade]", escreveu um.

Já tô querendo ele de sunga na piscina, Carelli!", disparou Théo Demes. "Chama o bombeiro!", soltou Sarah.

Por tanto, as dicas de Carelli que servem como um esquenta para o programa, estão entregando tudo e matando a curiosidade dos fãs de reality.