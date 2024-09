Ana Hickmann e Edu Guedes podem ser estratégia da Rede TV para concorrer com SBT

Durante esta segunda-feira, circulou na imprensa e nas redes sociais que Ana Hickmann poderia estar de mudança da Record para a Rede TV! e, segundo informações do site Glow News, a apresentadora poderia ocupar o lugar de Geraldo Luís, aos domingos.

No entanto, a coluna do Sodré, descobriu com exclusividade que Anan Hickmann deve se mudar sim da Barra Funda para Osasco, mas que a nova casa pensa em manter a moça no ar pelas manhãs, e tentar brigar diretamente pela audiência com o SBT, tendo a dobradinha Ana Hickmann e Edu a Guedes para enfrentar o Chega Mais.

Conversando ainda com fontes ligadas à emissora, descobrimos que, por enquanto, a emissora está satisfeita com a trajetória do contador de histórias que tem se esforçado para trazer, a cada domingo, histórias inéditas e emocionantes e que a Rede TV! Não pensa em mexer com Geraldo Luís agora.