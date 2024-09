Ex-‘A Grande Conquista’ Poliana Roberta surge após acidente em Fazenda

Poliana Roberta, que foi participante da última edição de A Grande Conquista, acabou sofrendo um acidente durante uma cavalgada em sua fazenda no interior de Minas Gerais, conforme foi noticiado pela jornalista do Metrópoles, Fábia Oliveira, nesta segunda-feira.

Poliana Roberta (foto: Foto reprodução intrnet)

Após ter caído de um cavalo, a coluna teve acesso às fotos da Cowgirl e descobriu que o prejuízo da moça ficou mesmo foi no joelho. Apesar do susto, Poliana está bem e tratando do trauma com muita bolsa de gelo.

Poliana Roberta (foto: Foto reprodução intrnet)